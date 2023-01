Lehrplan für gemeinnütziges Ausbildungsinstitut 42 Prag vorgestellt (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Gemeinnütziges Ausbildungsinstitut 42 Prag präsentiert

ersten Kernlehrplan



> Vorstandsmitglieder von Mitgründer Skoda Auto nehmen zusammen mit mehr als 100

Studierenden, Partnern und Unterstützern der Einrichtung an der Veranstaltung

teil



> Einzigartiges Ausbildungskonzept fördert lebenslanges Lernen und stärkt

soziale Kompetenzen





Seite 2 ► Seite 1 von 2

42 Prag hat am 9. Januar seinen ersten Kernlehrplan vorgestellt. Seit dasgemeinnützige Ausbildungsinstitut im vergangenen Jahr gegründet wurde, habensich für den ersten Jahrgang mehr als 100 Studierende eingeschrieben. Um sicheinen der begehrten Studienplätze zu sichern, nahmen die Studierenden an einemvierwöchigen intensiven Auswahltraining, dem sogenannten ,Piscine', teil.Künftig werden am gemeinnützigen Ausbildungsinstitut jährlich 150Software-Entwickler ihre Ausbildung abschließen.Maren Gräf, Skoda Auto Vorständin für People & Culture, sagt: "Die Eröffnung desgemeinnützigen Ausbildungsinstituts 42 Prag ist ein Meilenstein für dieIT-Ausbildung in der Tschechischen Republik. Das innovative Lernkonzeptinklusive Peer Learning ohne Lehrkräfte und der rund um die Uhr geöffnete Campushaben den richtigen Nerv getroffen. Herzlichen Glückwunsch all denjenigen, diedas Auswahltraining erfolgreich absolviert haben. Als Mitgründer sind wir beiSkoda Auto stolz und freuen uns, dass der Campus nun seine Türen für die erstenStudierenden öffnet. Für ihr Studium am gemeinnützigen Ausbildungsinstitut 42Prag wünsche ich ihnen Freude, Erfolg und interessante neue Einblicke. Einbesonders großes Dankeschön an das Organisationsteam, das mit hohem Einsatzintensiv daran gearbeitet hat, die Eröffnung zu koordinieren sowie an allePartner, die 42 Prag gemeinsam mit uns unterstützen."Christian Schenk, Skoda Auto Vorstand für Finanzen und IT, ergänzt: "DieArbeitswelt verändert sich grundlegend, sie wird immer schneller, digitaler undinternationaler. Das gilt insbesondere für den IT-Bereich. Um hier künftigSchritt zu halten, braucht es neben umfassenden Hard Skills auch Flexibilität,Teamwork und Spaß an Innovationen. Der neue Lehrplan gibt bei der Vermittlungdieser Fähigkeiten die Richtung vor und bereitet die Absolventinnen undAbsolventen optimal auf den Berufseinstieg und ihre weitere Karriere vor. Ichfreue mich, dass Skoda Auto bei der Transformation unseres Unternehmens künftigauf diese top ausgebildeten IT-Talente bauen kann."Keine Lehrkräfte, Klassen oder LehrbücherDas didaktische Modell an dem von Skoda Auto mitgegründeten Ausbildungsinstituthinterfragt die etablierte Praxis. 42 Prag basiert auf drei Ansätzen: