Die Geld- und Geopolitik wird die Welt- und Ostbörsen auch in diesem Jahr weiterhin im Bann halten, wobei die Osteuropabörsen wiederum Outperformancechancen haben. Die Börsen aus Prag, Budapest und Bukarest konnten gleich zu Jahresbeginn den DAX outperformen. Sogar die Börse Kiew hatte einen super Börsenstart mit einem Plus von über 6 Prozent beim UTX-Index in der ersten Handelswoche des Jahres.

Wenn die Börsenregel seine Richtigkeit hat, dass wenn die erste Handelswoche positiv verläuft, das ganze Börsenjahr gut wird, dann steht uns jetzt ein sehr gutes Börsenjahr bevor, denn die meisten Börsen starteten positiv ins neue Jahr, allen voran einige West- und vor allem Osteuropa-Börsen. So konnten die Börsen aus Prag, Budapest und Bukarest mit einem Plus von über 4 Prozent den DAX in der ersten Handelswoche knapp outperformen, der immerhin um 3,85 Prozent zu Jahresbeginn in der ersten Handelswoche anstieg. Der UTX-Index, ein Kunstprodukt der Wiener Börse für ukrainische Aktien, konnte sogar um über 6 Prozent zulegen. Etwas schwerer kam die Wall Street in Gang, die nur durch das Plus von über 2 Prozent am letzten Freitag sich knapp ins Plus retten konnte. Die Jahresanfangsrally setze sich in den nächsten Tagen fort, so dass sich der DAX jetzt immer mehr der 15.000-er Marke annähert. Der auf 1,07 EUR/USD gestiegene Euro bzw. schwache US-Dollar unterstützte die beindruckende Jahresanfangsrally.