LEIPZIG (dpa-AFX) - 'Leipziger Volkszeitung' zu Gipfel gegen Jugendgewalt/Giffey

Bisher macht sie ihre Sache gut, und die politischen Gegner machen es ihr zusätzlich leicht. Ein eilig einberufener "Gipfel" mit Landes- und Bezirkspolitikern, Polizei, Justiz und Sozialarbeit war natürlich mehr Show als Lösung. Eine Randale-Nacht und die ganze Republik redet über jahrelange Versäumnisse, die jetzt möglichst in wenigen Wochen repariert werden sollen. Giffey ist klug genug, das nicht zu versprechen. Jugendarbeit ist mühevoll und multidimensional: Sozialarbeit in den Schulen, in den Jugendklubs und auf den Straßen gehört ebenso dazu wie eine funktionierende Justiz und eine Polizei, die ihre Pappenheimer kennt./yyzz/DP/zb