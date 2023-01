AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zur Räumung von Lützerath

Dass Deutschland jetzt wieder verstärkt seine klimaschädlichen Braunkohlekraftwerke braucht, liegt vor allem an Putins Krieg in der Ukraine. Aber es liegt auch an der irrwitzigen deutschen Energiepolitik der vergangenen zwei Jahrzehnte. Kräftig mitgewirkt daran haben die drei großen Parteien SPD, Union und Grüne. (...) In der Energiekrise geht nun nichts ohne die Braunkohle. Deutschland gehört neben Polen zu den großen CO2-Sündern Europas. Gefühlt geriert sich die Bundesrepublik immer noch als Musterschüler der Energiewende und des Kampfes gegen den Klimawandel. Doch Selbstbild und Wirklichkeit klaffen auseinander wie die Gräben in einem Tagebau./yyzz/DP/zb