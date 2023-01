Dürfen Firmen Konkurrenz wegen Datenschutz verklagen? BGH entscheidet

Die Amazon Aktie wird aktuell mit einem Plus von +5,81 % und einem Kurs von 95,09USD gehandelt.

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Bundesgerichtshof will sich am Donnerstag (8.30 Uhr) dazu äußern, ob Konkurrenten wegen möglicher Datenschutzverstöße von Unternehmen klagen dürfen. Es könnte sein, dass der erste Zivilsenat in Karlsruhe zunächst dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) Fragen dazu stellt, weil die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) womöglich betroffen ist. (Az. I ZR 222/19 u.a.)

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer