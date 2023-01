Boosh sichert sich Betriebskreditlinie in Höhe von 500.000 Dollar zur Förderung des Wachstums

Vancouver, BC, 12. Januar 2023 – Boosh Plant-Based Brands Inc. („Boosh“ oder das „Unternehmen“) (CSE: VEGI; OTCQB: VGGIF: Frankfurt: 77i), eine führende Marke für pflanzliche Lebensmittel im „Better for you“-Segment, freut sich bekannt zu geben, dass sich das Unternehmen eine neue Betriebskreditlinie gesichert und eine erste Tranche in Anspruch genommen hat.

Über die von Summit Bancorp Inc. zur Verfügung gestellte Betriebskreditlinie hat das Unternehmen Zugriff auf bis zu 500.000 Dollar, die es nach eigenem Ermessen in Anspruch nehmen kann. Gemäß der entsprechenden Vereinbarung wird Summit das Unternehmen auch bei verschiedenen Kapitalmarktstrategien zur Steigerung des Aktionärswertes beraten. Das Unternehmen hat bereits 125.000 Dollar im Rahmen der Betriebslinie in Anspruch genommen, die es zur Erfüllung von Verkaufsaufträgen verwenden wird. Jede Inanspruchnahme muss drei Jahre nach ihrem ursprünglichen Datum zurückgezahlt werden und ist mit fünfzehn Prozent pro Jahr verzinst. Die Kreditlinie ist vollständig offen und kann jederzeit ohne Vertragsstrafe zurückgezahlt werden.

„Wir freuen uns sehr, dass wir uns diese Kreditlinie sichern konnten“, so CEO Connie Marples. „Mit der aktuellen Kapitalerhöhung zusammen mit dieser Fazilität werden wir die Auftragsabwicklung beschleunigen können. Wir planen, hierzu in Kürze weitere Details bekannt zu geben.“

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass Jen Eged aus persönlichen Gründen als Mitglied des Board of Directors des Unternehmens zurückgetreten ist. Boosh möchte Frau Eged für ihren Beiträge zum Unternehmen danken und wünscht ihr alles Gute.

Connie Marples

Gründerin/CEO

connie@booshfood.com

Telefon: 778 840 1700

www.Booshfood.com

Über Boosh Plant-Based Brands Inc.:

Boosh Plant-Based Brands Inc. bietet über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Boosh Food (www.booshfood.com) hochwertige, gentechnikfreie, glutenfreie, 100 % pflanzliche Lebensmittel für die ganze Familie an. Über eine separate Tochtergesellschaft, Beautiful Beanfields (www.beanfields.com), besitzt das Unternehmen Beanfields, eine pflanzliche Chipsmarke, die in über 7.000 Geschäften in ganz Nordamerika verkauft wird. Boosh - gut für Sie und gut für den Planeten Erde.