FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Telekom-Tochter T-Mobile US soll Kreisen zufolge die Übernahme des Billiganbieters Mint Mobile erwägen. Entsprechende Gespräche seien bereits geführt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Allerdings sei bislang keine Entscheidung getroffen worden. Ein Sprecher von T-Mobile US habe einen Kommentar auf Anfrage Bloombergs abgelehnt, Medienvertreter von Mint Mobile seien nicht zeitnah für eine Stellungnahme erreichbar gewesen.

Mint Mobile gehört seit 2019 zum Teil dem kanadischen Schauspieler Ryan Reynolds ("Deadpool") und zielt auf besonders preissensible Kunden. Mint nutzt für seine Dienste das T-Mobile-Funknetz und biete günstigere Tarife an als große Anbieter wie Verizon und AT&T . Um die niedrigen Preise realisieren zu können, verzichtet Mint Mobile auf Verkaufspersonal und Shops im Einzelhandel. Stattdessen werden die Tarife ausschließlich online beworben./ngu/mis/stk