UBS stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hannover Rück von "Neutral" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 161 auf 182 Euro angehoben. Auch wenn die Dividendenrendite nicht die Kernthese der Investoren für ein Investment in die Rückversichereraktie sei, halte er die historisch geringe Überrendite der Hannoveraner für abschreckend, begründete Analyst Will Hardcastle sein neues Anlagevotum in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiert zugleich seine angehobenen Gewinnprognosen (EPS) für 2023 und 2024./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2023 / 04:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2023 / 04:31 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 178,8EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Will Hardcastle

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 182

Kursziel alt: 161

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m