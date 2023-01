Ähnlich sah es in Japan aus, wo der Leitindex Nikkei 225 mit 26 449,82 Punkten praktisch auf dem Niveau des Vortages schloss. Der Anstieg des Yen zum Dollar hielt die Kurse in Zaum. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf Berichte, wonach die japanische Notenbank bei ihrer Sitzung in der kommenden Wochen die Nebenwirkungen ihrer lockeren Geldpolitik untersuchen will.

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag unentschieden tendiert. Zumeist hielten sich die Veränderungen in Grenzen. Lediglich in Australien ging es stärker nach oben. Insgesamt warten Investoren auf US-Inflationsdaten an diesem Donnerstag.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer