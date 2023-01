Majuba Hill Copper beruft ehemaligen GIS-Berater von MAG Silver in den Beirat von Majuba

Herr Kuiper ist Gründer von Ellis Park Media Inc., einer auf Geoinformationssysteme (GIS) und Flugmessungen spezialisierten Firma, deren Zielkunden aus der Rohstoffbranche stammen. Nach seinem Studium der Geographie und Geowissenschaften an der University of Western Ontario sammelte Ken Erfahrungen auf internationaler Ebene bei verschiedenen Unternehmen und Organisationen, unter anderem bei den Vereinten Nationen, bei der Firma MAG Silver und als leitender Berater bei mehreren übernommenen Gesellschaften wie West Timmins Mining (verkauft für 319 Mio. Dollar), Northern Empire (verkauft für 150 Mio. Dollar), Balmoral Resources (150 Mio. Dollar) und Corvus Gold (375 Mio. Dollar).

David Greenway, der CEO und ein Director des Unternehmens, erklärt: „Wir heißen Herrn Kuiper im Expertenbeirat des Unternehmens herzlich willkommen. Wir freuen uns schon auf die Zusammenarbeit mit Ken im Jahr 2023 und in den Folgejahren; diese spannende Periode wird für unser wachstumsstarkes Kupferunternehmen von entscheidender Bedeutung sein. In unserer Pressemeldung vom 20. September 2022 wurde ein Modell angekündigt, das das Potenzial für 1,5 Milliarden Pfund Kupfer verdeutlicht – wobei die Ergebnisse noch ausstehend sind und die Möglichkeit besteht, diese Größe beträchtlich zu steigern – und das zur Entwicklung einer Kupferressource gemäß NI 43-101 beitragen wird. Unser mehrstufiger Ansatz ist jene Art und Weise, wie die nächsten großen Kupferminen Amerikas erschlossen werden. Und das in einer Zeit, in der Kupfer so gefragt ist wie nie zuvor, in der der prognostizierte Kupfermangel so groß ist und in der die Notwendigkeit, strategische Kupferreserven in heimischen, sicheren, amerikanischen und bergbaufreundlichen Rechtsprechungen zu finden, so unerlässlich ist.