Billennium integriert IDnow-Lösung in seine Inperly-App

Inperly, eine von Billennium entwickelte Anwendung, unterstützt remote Kundendienst-, Beratungs- und Vertriebsprozesse auf Microsoft Teams. Billennium hat kürzlich automatisierte Identitätsprüfungs- und E-Signatur-Dienste von IDnow in seine App integriert. Die neue Funktion ermöglicht die Ausstellung einer einmaligen qualifizierten Signatur (QES), die innerhalb der Europäischen Union einer handschriftlichen Unterschrift entspricht. Diese Funktion kann in den meisten EU-Ländern verwendet werden.

„Durch die Integration von Inperly mit IDnow-Lösungen können Unternehmen und Institutionen die Identität eines Benutzers bequem, schnell und sicher überprüfen und Dokumente mit qualifizierten Signaturen in Microsoft Teams unterschreiben. Unsere Lösung hilft Unternehmen bei der Digitalisierung von Dokumentationsabläufen und verhindert Betrugsversuche. Es kann erfolgreich in Behörden, Banken, Versicherungen, Universitäten, HR-Firmen und anderen Organisationen eingesetzt werden, die ihre Dienstleistungen remote anbieten," so Tomasz Goźliński, Head of Products bei Billennium.

„Eines unserer Hauptziele ist es, zum Aufbau von Vertrauen in der digitalen Welt beizutragen, sowie unsere Partner in die Lage zu versetzen, sichere und vertrauenswürdige Beziehungen aufzubauen, ist Teil unserer Mission. Unsere All-in-One-Lösung mit qualifizierter elektronischer Signatur ist gepaart mit einem Remote-Identitätsnachweis und entspricht der europäischen Anti-Geldwäsche-Verordnung, die allen Beteiligten sichere Konversationen mit Inperly in Microsoft Teams garantiert. Die Überprüfung oder der Nachweis, wer Sie sind, ist dank automatischer, auf künstlicher Intelligenz basierender Verifizierungen schnell und einfach. Diese Zusammenarbeit trägt somit dazu bei, Identitätsdiebstahl durch biometrische Kontrollen und elektronische Signaturen zu verhindern," so Bertrand Bouteloup, Vice President Sales bei IDnow.