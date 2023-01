Sind Sie im neuen Jahr auf der Suche nach einer langfristigen, überdurchschnittlichen Performance? Dann könnte das Five Lions Zertifikat einen Blick wert sein. Es bündelt fünf absolute Top-Strategien in einem Wertpapier. Eine dieser Strategien ist normalerweise für Privatanleger nicht zugänglich — jetzt hier mehr erfahren!

Das Short-Interesse an Bed Bath & Beyond beläuft sich laut Zahlen vom Analyseunternehmen S3 Partners auf 82,7 Millionen US-Dollar bzw. 52,07 Prozent des Streubesitzes. Demnach wetten Kleinanleger hauptsächlich auf einen Anstieg der Aktie, während Wetten gegen das Unternehmen von großen institutionellen Anlegern platziert würden. Ein volatiler Handel der Aktie ist die Folge. Wie Reuters berichtet, war das Optionsvolumen von Bed Bath & Beyond gestern neunmal so hoch wie normalerweise.

Die Aktien des angeschlagenen US-Einzelhändlers erreichten in der vergangenen Woche den niedrigsten Stand seit Anfang der 1990er Jahre. Bed Bath & Beyond steht kurz vor einem möglichen Konkurs, da die Umsätze zurückgehen und die Verluste steigen.

Einst gehypte Meme-Aktien legen in dieser Woche einen Rebound aufs Parkett. Bed Bath & Beyond (BBBY) führen die Mega-Rallye an. Stehen Meme-Aktien vor einem Comeback?

