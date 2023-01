Vor den heutigen Daten zur Inflation in den USA steigen die Märkte weiter an - und bringen damit die US-Notenbank Fed immer mehr in eine Notlage! Die Märkte erwarten heute eine niedrigere Zahl zur Inflation und glauben der Fed nicht, dass sie die Zinsen bis mindestens 5% anhebt und dann das gesamte Jahr 2023 dort beläßt. Die Fed aber will eine nachhaltige Rally verhindern - aber wenn heute die Daten zur Teuerung niedriger ausfallen, fehlen ihr mehr und mehr die Argumente, um die Märkte zu beeindrucken. Gestern stiegen nicht nur die Aktienmärkte und die Meme-Aktien, sondern auch Krypto - ergo: alles ging nach oben, man will wieder die alten Zeiten zurück haben stets steigender Märkte. Blickt man auf Charts und Indikatoren, ist eine weiterer Anstieg durchaus "drin" - aber wenn er denn kommt, sollte man die Gewinne mitnehmen, denn die nächste Welle nach unten ist schon in den Startlöchern!

