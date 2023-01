tegut.. auch im Jubiläumsjahr mit stabiler Umsatzentwicklung / Bio-Anteil leicht unter Vorjahresniveau / Vertriebskonzepte auf Expansionskurs (FOTO)

Fulda (ots) - tegut... hat das vergangene Jahr mit einem Gesamtnettoumsatz von 1,25 Mrd. Euro abgeschlossen - und damit exakt das gute Ergebnis des Vorjahres erreicht (+0,02 Prozent im Vergleich zu 2021). Das teilte der Lebensmitteleinzelhändler und Bio-Pionier heute in Fulda mit. tegut... Geschäftsführer Thomas Gutberlet freut sich über diese insgesamt positive Entwicklung: "Die Umsatzzahlen zeigen, dass uns unsere Kundinnen und Kunden trotz allgemeiner Kaufzurückhaltung und steigenden Energiekosten das Vertrauen schenken." Kleiner Wehrmutstropfen: Der Rekord-Bioanteil von 30,5 Prozent aus dem vergangenen Jahr konnte 2022 nicht mehr erreicht werden und liegt stattdessen bei 28,4 Prozent (-2,1 Prozentpunkte). "Das entspricht der aktuellen Entwicklung, wonach die Kundinnen und Kunden zum Beispiel nicht beim Urlaub sparen, sondern im Alltag", erläutert Gutberlet das Ergebnis. Und ergänzt: "Keiner geht dabei drei Schritte zurück, schaut aber, wo er ein wenig sparen kann. Die günstigeren tegut... Marken werden häufiger gekauft als teurere Produkte. Das trifft so auch auf Bio zu: Der Kunde kauft weiter ökologisch, aber die günstigeren Varianten. Die Frische, Obst und Gemüse, ist rückläufig. Hier haben wir die höchsten Bio-Anteile aller Warengruppen, abgesehen von Brot. Wenn Obst und Gemüse weniger gekauft wird, geht auch der Bio-Umsatz zurück."

75 Jahre tegut...: Expansion auch im Jubiläumsjahr



Ansonsten stand 2022 ganz im Zeichen des 75-jährigen Firmenjubiläums: Mit vielen Angeboten, Veranstaltungen in den Märkten und überraschenden Aktionen wurde der Unternehmensgeburtstag gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden gefeiert. Höhepunkt des Jahres war eine große Jubiläumsfeier mit allen Mitarbeitenden, Lieferanten und langjährigen Partnern des Unternehmens, die im September in den Hessenhallen in Alsfeld stattfand.



Strategisch hat sich das Unternehmen im vergangenen Jahr unter anderem auf den Roll-Out des digitalen, unbedienten Kleinstflächenkonzeptes "teo" konzentriert: 2020 in der Fuldaer Innenstadt gestartet, gibt es mittlerweile 26 Standorte in Hessen, Bayern und Baden-Württemberg. Für dieses Jahr plant tegut... 15 bis 20 weitere Standorte, der Schwerpunkt wird dabei auf dem Rhein-Main-Gebiet und Baden-Württemberg liegen. Geschäftsführer Thomas Gutberlet: "Wir werden dieses Vertriebskonzept weiterhin mit Tempo und Augenmaß vorantreiben und gewissenhaft prüfen, an welchen Standorten der teo seine Stärken voll ausspielen kann."