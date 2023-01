APA ots news: Uneinheitliche Inflationssignale: HVPI-Inflation sinkt - Kerninflation steigt

Staatsfinanzen profitieren nur vorübergehend von der hohen Inflation



Wien (APA-ots) - "Der Höhepunkt der Inflationsdynamik scheint im Jahr 2022 zwar überschritten", schließt der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank, Robert Holzmann, aufgrund der jüngsten Daten für 2022 und der Inflationsprognose der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) für 2023-2025. "Allerdings bleibt der Preisdruck in fast allen Sektoren 2023 hoch; die Ausnahme stellen Energiepreise dar, die ihren beispiellosen Anstieg im Jahr 2022 dieses Jahr nicht fortsetzen werden. Die Kerninflation (ohne Energie und Nahrungsmittel) steigt hingegen aufgrund kräftiger Lohnkostensteigerungen sowie indirekter Effekte der Energiepreise im Jahr 2023 auf 5,6 % an. Hier ist mit einem Rückgang erst 2024 zu rechnen." Deshalb erwartet die OeNB einen Rückgang der am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessenen Inflationsrate für Österreich im Jahr 2023 auf 6,5 % - nach 8,6 % im Jahr 2022. Trotz einer deutlichen Entspannung der Inflationsdynamik bleiben sowohl Inflationsrate als auch Kerninflationsrate mittelfristig über ihrem langjährigen Durchschnitt. Die aktuelle Schwerpunktanalyse in "Inflation aktuell Q4/22" kommt zu dem Schluss, dass die Staatsfinanzen nur vorübergehend von der hohen Inflation profitieren.