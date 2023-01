Erster Lithium-Konverter in Guben: Behörde genehmigt vorzeitigen Beginn für Rock Tech

Guben, 12. Januar 2023 – Rock Tech Lithium Inc. (TSX-V: RCK; OTCQX: RCKTF; FWB: RJIB; WKN: A1XF0V) (das „Unternehmen“ oder „Rock Tech“) erhält die Zulassung zum vorzeitigen Beginn für den Bau seines Lithium-Konverters im brandenburgischen Guben („Guben Konverter“). In den nächsten Wochen werden die ersten größeren Arbeiten vor Ort für dieses strategische Rohstoffprojekt erwartet.

Rund 24.000 Tonnen batteriefähiges Lithiumhydroxid sollen ab 2025 in Brandenburg produziert werden. Das zuständige Landesamt für Umwelt hat Rock Tech dafür in einem ersten Schritt die Zulassung zum vorzeitigen Beginn in Bezug auf die erste Tranche der Genehmigung erteilt. Rock Tech plant in den kommenden Wochenmit ersten Arbeiten für das rund 683 Millionen US-Dollar[i] teure Projekt auf dem eigenen Grundstück im Industriegebiet in Guben.

Im Februar 2022 hatte Rock Tech die erste Teilgenehmigung und die Zulassung zum vorzeitigen Beginn beantragt. In dem Antragsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung gab es keine genehmigungsrechtlichen Einwände. Das bewertet Rock Tech als positives Zeichen für die Unterstützung des Konverterbaus und lobt zugleich die zügige und transparente Zusammenarbeit mit den Behörden.

„Unser Konverter wird einer der ersten seiner Art in Europa sein. Die Produktion von unserem batteriefähigem Lithiumhydroxid wird ein wesentlicher Teil der Rohstofflieferketten für Batteriemetalle in Europa sein – auch deshalb ist der positive Bescheid der Behörde ein wichtiger Schritt dahin und sendet ein wichtiges Signal in den Markt“, ergänzt Klaus Schmitz, Chief Operating Officer von Rock Tech.

Die Zulassung zum vorzeitigen Beginn ist auch ein erfreulicher Indikator für die zu erwartende Baugenehmigung für den Guben Konverter. Im November hatte Rock Tech dafür den zweiten und finalen Genehmigungsantrag bei der Behörde eingereicht. Mit einer positiven Entscheidung wird ab Sommer 2023 gerechnet.

Bisher wurden mehr als 250.000 Arbeitsstunden und über 37 Millionen US-Dollar[ii] durch Rock Tech in die Prozess- und Konstruktionsplanungen des Konverters investiert. Mit dem vorzeitigen Beginn können die notwendigen Bodenarbeiten sowie der Bau von Straßen, Büro- und Lagergebäuden begonnen werden.

ÜBER ROCK TECH

Rock Tech ist ein Cleantech-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Lithiumhydroxid für Elektroauto-Batterien herzustellen. Das Unternehmen plant, Lithiumkonverter direkt dort zu bauen, wo es seine Kunden benötigen, um Transparenz in der Lieferkette und eine Just-in-Time-Lieferung zu gewährleisten. Um die drängendste Lücke hin zu einer sauberen Mobilität zu schließen, hat Rock Tech eines der stärksten Teams der Branche zusammengestellt. Das Unternehmen hat sich strenge ESG-Standards auferlegt und entwickelt einen eigenen Aufbereitungsprozess, der effizienter und nachhaltiger sein soll. Rock Tech plant, das nötige Rohmaterial aus seinem eigenen Mineralienprojekt in Kanada zu beziehen, aber auch von anderen verantwortungsvoll produzierenden Minen. In den kommenden Jahren wird das Unternehmen voraussichtlich auch Material aus dem Batterierecycling beziehen. Das Ziel von Rock Tech ist es, einen Kreislauf für Lithium zu schaffen. www.rocktechlithium.com