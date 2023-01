LONDON (dpa-AFX) - Ein sich eintrübendes Konsumumfeld und Lieferunterbrechungen in Großbritannien haben dem Mode-Einzelhändler Asos im Weihnachtsgeschäft einen Umsatzrückgang eingebrockt. Die Erlöse fielen in den vier Monaten bis Ende Dezember im Jahresvergleich um vier Prozent auf gut 1,3 Milliarden Pfund (rund 1,5 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Wechselkursbereinigt und ohne das Russlandgeschäft sanken die Erlöse um drei Prozent. Im Heimatmarkt betrug der Rückgang acht Prozent.

Der seit Juni amtierende Konzernchef Jose Antonio Ramos Calamonte hatte zuletzt ein großflächiges Umstrukturierungsprogramm aufgelegt. Dieses beinhaltet unter anderem den Abbau von Lagerbeständen, eine verlangsamte Automatisierung von Prozessen sowie geringere Ausgaben.