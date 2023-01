DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat AB Inbev von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 74 auf 61 Euro gesenkt. Drei Faktoren dürften die Geschäftsentwicklung der europäischen Getränkeindustrie im Jahr 2023 beeinflussen, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er verwies etwa auf die Widerstandskraft gegen Nachfrageschwäche, wobei er Spirituosenhersteller in einer Rezession als stärker gefährdet betrachtet. Bier und alkoholfreie Getränke dürften eher immun dagegen sein. Zudem verwies Collett auf Entlastungen gegen den Kostendruck, die ebenfalls eher die Bierbrauern spüren dürften, sowie auf das Selbsthilfepotenzial. Die Aktie von AB Inbev sei allerdings inzwischen weitgehend fair bewertet./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2023 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 56,40EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Mitch Collett

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 61

Kursziel alt: 74

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m