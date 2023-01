JPMORGAN stuft ASOS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Asos nach Zahlen von 1170 auf 1000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Nachrichten von dem Bekleidungshersteller seien uneinheitlich gewesen, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während die Umsätze leicht unter den Erwartungen geblieben seien, seien andererseits die Maßnahmen zur deutlichen Verbesserung der Profitabilität quantifiziert worden. Für 2023 und 2024 beließ sie ihre operativen Gewinnschätzungen (Ebit) mehr oder weniger unverändert, für die Jahre danach wurden sie aber etwas gesenkt./mf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2023 / 07:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2023 / 07:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird aktuell mit einem Plus von +17,58 % und einem Kurs von 7,76EUR gehandelt.