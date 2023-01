"The Rise Real Estate" Immobilien-Start-up entpuppt sich als Fake und überrascht mit nachhaltiger Botschaft (FOTO)

In den letzten Wochen sorgte das Immobilien-Start-up "THE RISE REAL ESTATE" für

Diskussionen in den Medien und sozialen Netzwerken: In Videos und Werbeclips auf

YouTube,

Twitter



Instagram

und Co. werden

Grundstücke fern der Küste angeboten, die in einigen Jahren am Meer liegen

könnten - weil der Klimawandel die Meere ansteigen lässt. "Lassen Sie Ihre

Rendite mit dem Meeresspiegel steigen", wirbt der vermeintliche CEO der Firma,

Jens Zastrow, in den Videos.