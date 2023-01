Wie Asien, Europa und Amerika in Roboter-Forschung investieren

Staaten investieren rund um den Globus in Robotik, um die Weiterentwicklung der

Technologie für industrielle und gesellschaftliche Anwendungen zu fördern. Was

aber sind die aktuellen Ziele der offiziellen Förderprogramme in Asien, Europa

und Amerika? Die International Federation of Robotics hat recherchiert und die

Ergebnisse mit dem 2023er Update-Report "World Robotics R&D Programs"

veröffentlicht.



"Die dritte Auflage des World-Robotics-R&D-Programs-Report berichtet über die

jüngsten Entwicklungen in den Förderprogrammen, einschließlich der

Aktualisierungen für 2022", sagt Prof. Dr. Jong-Oh Park, stellvertretender

Vorsitzender des IFR-Forschungsausschusses und Mitglied des Executive Boards.