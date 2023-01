Uranium Energy Corp reicht S-K 1300 technischen Kurzbericht für Shea Creek Projekt in Saskatchewan ein

- Die kombinierten Ressourcen von Shea Creek in Höhe von 95,63 Mio. lb. U3 O8 auf konsolidierter Basis bestehen aus 67,57 Mio. lb. mit 1,491% U3 O8 in der angezeigten Ressourcenkategorie bzw. 28,06 Mio. lb. mit 1,015% U3 O8 in der abgeleiteten Kategorie.

- Der UEC zurechenbare Anteil an den kombinierten Ressourcen beträgt 46,95 Mio. lb. U3 O8 , bestehend aus 33,18 Millionen lb. angezeigt und 13,78 Millionen lb. abgeleitet (Tabelle 1).

Corpus Christi, TX, 12. Januar 2023 - Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das "Unternehmen" oder "UEC" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy- ...) freut sich, bekannt zu geben, dass es eine Zusammenfassung des technischen Berichts ("TRS") auf EDGAR eingereicht hat, in dem aktualisierte Mineralressourcen für das Shea Creek Projekt des Unternehmens (das "Projekt" oder "Shea Creek") offengelegt werden. UEC besitzt indirekt 49,0975 % des Projekts und Orano Canada Resources ("Orano") besitzt den Rest und ist der Projektbetreiber.

Hintergrund:

- Als ein in den USA ansässiges Unternehmen meldet UEC nun alle Mineralressourcen gemäß Punkt 1302 der Regulation S-K (S-K 1300");

- S-K 1300 wurde von der Securities and Exchange Commission (SEC") verabschiedet, um die Offenlegungsanforderungen für Bergbauunternehmen zu modernisieren und die US-Offenlegungsanforderungen für Mineralgrundstücke stärker an die aktuellen Branchen- und globalen Regulierungsstandards anzugleichen; und

- Die in diesem TRS dargelegte Mineralressourcenschätzung für das Projekt Shea Creek wurde bisher noch nicht nach dem Format S-K 1300 gemeldet.

Der TRS wurde gemäß S-K 1300 erstellt und wurde am 11. Januar 2023 über EDGAR auf Formular 8-K bei der SEC eingereicht und ist auch auf SEDAR als "Material Document" verfügbar, das am 11. Januar 2023 eingereicht wurde. Der TRS wurde im Namen des Unternehmens von James Gray, P.Geo. von Advantage Geoservices Limited, Herrn David Rhys, P.Geo. von Panterra Geoservices Inc. und Chris Hamel, P.Geo., UECs Vizepräsident für Exploration in Kanada, erstellt.

Über Shea Creek

Das Projekt Shea Creek befindet sich im westlichen Athabasca-Becken (Abbildungen 1 und 2), etwa 15 km südlich der ehemaligen Cluff Lake-Mine von Orano und 50 km nördlich der Lagerstätten Arrow von NexGen und Triple R von Fission Uranium. Die Lagerstätten von Shea Creek waren die ersten neuen Entdeckungen im sich rasch entwickelnden Urangebiet Western Athabasca. Shea Creek ist ein Joint Venture zwischen UEX (49,0975 %) und Orano (50,9025 %). Die Uranmineralisierung bei Shea Creek befindet sich knapp oberhalb der Diskordanz zwischen dem Sandstein der Athabasca-Gruppe und dem darunter liegenden älteren Grundgestein, die in einer Tiefe von 700 bis 800 m auftritt, und erstreckt sich weit darunter.

Auf dem Projekt Shea Creek wurden bisher vier diskordanzgebundene Lagerstätten entdeckt: Kianna, Anne, Colette und 58B; und alle vier Lagerstätten können noch erweitert werden. Diese Lagerstätten kommen entlang eines drei Kilometer langen Abschnitts des mehr als 30 Kilometer langen Saskatoon Lake Conductor Trend vor. Das Uran kommt als diskordanzgebundene Uranmineralisierung mit Erzausläufern im Grundgebirge vor, die sich mehr als 200 m unterhalb der diskordanzgebundenen Oberfläche und bis zu 100 m oberhalb der Diskordanz erstrecken können.

UEC ist der Ansicht, dass es ein sehr hohes Potenzial für eine Erweiterung der Uranressourcen im Grundgestein innerhalb des bestehenden Fußabdrucks von Shea Creek gibt. Das Entdeckungspotenzial entlang der verbleibenden 26 km des Saskatoon Lake Conductor Trends wird angesichts der spärlichen Bohrungen entlang des Trends ebenfalls als sehr gut eingeschätzt. Eines der besten Ergebnisse entlang des Trends befindet sich nur zwei Kilometer südlich der Lagerstätte Anne, wo das Bohrloch SHE-002 0,34 % U3 O8 / 0,4 m durchteufte. Begrenzte Nachfolgebohrungen im Gebiet SHE-002 im Jahr 2015 stießen auf eine breite Zone mit einer auffälligen hydrothermalen Tonalteration und anomalem Uran, die in der Nähe der Lagerstätte Shea Creek beobachtet wurde.

Offenlegung von Ressourcen

Bei der Schätzung der Mineralressourcen von Shea Creek für die vier Lagerstätten wurde ein Cutoff-Gehalt von 0,30 % U3 O8 zugrunde gelegt. In der angezeigten Mineralressourcenkategorie wurden insgesamt 2.056.000 Tonnen mit 67,57 Millionen Pfund U3 O8 und einem Durchschnittsgehalt von 1,491 % U3 O8 geschätzt. In der abgeleiteten Mineralressourcenkategorie wurden insgesamt 1.254.000 Tonnen mit 28,06 Millionen Pfund U3 O8 und einem Durchschnittsgehalt von 1,015 % U3 O8 geschätzt.

Die aktuelle Mineralressourcenschätzung umfasst die Ergebnisse von 477 Diamantbohrlöchern mit insgesamt 402.800 m, die zwischen 1992 und 2012 gebohrt wurden. Im Durchschnitt befanden sich die angezeigten Ressourcenblöcke innerhalb von acht Metern um ein Bohrloch und die abgeleiteten Blöcke innerhalb von 16 Metern. Mineralisierte Wireframes der Zonen Colette, 58B, Kianna und Anne, die perched, diskordant und im Grundgestein vererbt wurden, wurden mit einem Mineralisierungsschwellenwert von 0,05 % U3 O8 erstellt, um die Mineralressourcenschätzung in jedem Lagerstättengebiet einzugrenzen. Die Schätzung wurde durch gewöhnliches Kriging unter Verwendung der Gemcom-Software mit Blockgrößen von fünf mal fünf mal fünf Metern abgeschlossen. Die Auswirkungen anomal hochgradiger Proben wurden durch einen Prozess der Gehaltskappung und durch Einschränkungen der Interpolationsentfernung für einige Zonen kontrolliert.

Die Mineralressourcenschätzung stützte sich in erster Linie auf geochemische Urananalysen der Saskatchewan Research Council Geoanalytical Laboratories in Saskatoon, Saskatchewan, die mittels induktiv gekoppelter Plasmamassenspektroskopie ("ICP-MS") für alle Proben mit Gehalten unter 1.000 ppm U3 O8 und mittels induktiv gekoppelter optischer Plasmaemissionsspektroskopie für Proben, bei denen mittels ICP-MS festgestellt wurde, dass sie Urankonzentrationen von mehr als 1.000 ppm U3 O8 enthalten, durchgeführt wurden. Für etwa 5 % der mineralisierten Untersuchungsdatenbank wurden doppelte und unabhängige Kontrollanalysen durchgeführt.

In Fällen, in denen aufgrund von unvollständigen Probenahmen oder Problemen bei der Kerngewinnung keine geochemischen Analysen zur Verfügung standen, wurden die Daten der Gammasonde im Bohrloch verwendet, um die äquivalenten Urangehalte zu berechnen, die mit einer DHT27-STD-Gammasonde ermittelt wurden, die kontinuierliche Messwerte über die gesamte Länge des Bohrlochs erfasst. Die Sondenergebnisse wurden anhand eines Algorithmus kalibriert, der aus dem Vergleich der Sondenergebnisse mit den geochemischen Analysen früherer Bohrungen im Gebiet Shea Creek berechnet wurde.

Tabelle 1 - Schätzung der Mineralressourcen von Shea Creek bei einem Cutoff-Gehalt von 0,30 % U3 O 8

Ablagebereich Angegeben Abgeleitet Tonnen U3O8 (%) U3 O8 (Lb) UEC Anteil U3 O8 (Lb) Tonnen U3O8 (%) U3 O8 (Lb) UEC Anteil U3 O8 (Lb) Collette 327,000 0.787 5,674 K 2,786 K 492,000 0.717 7,768 K 3,814 K 58B 142,000 0.773 2,419 K 1,188 K 81,000 0.510 906 K 445 K Kianna 1,027,000 1.535 34,743 K 17,058 K 547,000 1.390 16,772 K 8,235 K Anne 560,000 2.002 24,735 K 12,144 K 134,000 0.883 2,6120 K 1,282 K Insgesamt 2,056,000 1.491 67,570 K 33,175 K 1,254,000 1.015 28,057 K 13,775 K

Anmerkungen:

1) Die Summe der angezeigten und abgeleiteten Tonnen und Pfund kann sich aufgrund von Rundungen nicht zur gemeldeten Gesamtsumme addieren.

2) Angezeigte und abgeleitete Mineralressourcen gemäß der Definition in 17 CFR § 229.1300 von S-K 1300.

3) Die Mittel werden zum 31. Oktober 2022 ausgewiesen.

4) Der Bezugspunkt für Mineralressourcen ist das Projekt in-situ.

5) Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

6) Die der UEC zurechenbaren Ressourcen werden auf der Grundlage der 49,0975%igen Beteiligung der UEX am Projekt berechnet.

Zusammenfassende Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten sind im TRS nicht enthalten, da das Unternehmen nur die Ergebnisse einer ersten Bewertung vorlegt.

Der TRS wurde von den Herren James Gray, P.Geo., David Rhys, P.Geo., und Chris J. Hamel P.Geo., Vice President Exploration, Canada, für das Unternehmen erstellt und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung bezüglich des TRS wurden von allen qualifizierten Personen gemäß Artikel 1302 von S-K 1300 überprüft.

Abbildung 1 - UEC Athabasca-Projekte

Abbildung 2 - Shea Creek Projekt

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist der am schnellsten wachsende Anbieter von Brennstoff für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft. UEC ist das größte, diversifizierte nordamerikanische Uranunternehmen, das die nächste Generation von kostengünstigen, umweltfreundlichen In-Situ-Recovery (ISR)-Uranprojekten in den Vereinigten Staaten und hochgradigen konventionellen Projekten in Kanada vorantreibt. Das Unternehmen verfügt über zwei produktionsbereite ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming. Diese beiden Produktionsplattformen sind durch voll funktionsfähige zentrale Verarbeitungsanlagen verankert und werden von sieben US-amerikanischen ISR-Uranprojekten bedient, für die alle wichtigen Genehmigungen erteilt wurden. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über diversifizierte Uranbeteiligungen, darunter: (1) eines der größten physischen Uranportfolios Nordamerikas mit gelagertem U3 O8 ; (2) eine bedeutende Kapitalbeteiligung an Uranium Royalty Corp, dem einzigen Royalty-Unternehmen in diesem Sektor; und (3) eine Pipeline von Uranprojekten in der westlichen Hemisphäre, die sich im Ressourcenstadium befinden. Der Betrieb des Unternehmens wird von Fachleuten geleitet, die über jahrzehntelange praktische Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung verfügen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Uranium Energy Corp Investor Relations

Gebührenfrei: (866) 748-1030

Fax: (361) 888-5041

E-Mail: info@uraniumenergy.com

Twitter: @UraniumEnergy

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Informationen zur Börse:

NYSE American: UEC

Frankfurt Börsenkürzel: U6Z

WKN: AØJDRR

ISN: US916896103

Safe-Harbor-Erklärung

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen Aussagen über historische Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden US-amerikanischen und kanadischen Wertpapiergesetze dar. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen der Geschäftsleitung beruhen. Alle anderen Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Worten oder Phrasen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "erwartet" oder "nicht erwartet", "plant", "schätzt" oder "beabsichtigt", oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und sollten als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem die tatsächlichen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Abweichungen bei den zugrundeliegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen, die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen und die daraus resultierende Verwässerung, die durch die Beschaffung von Kapital durch den Verkauf von Aktien verursacht wird, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene, die mit der Umwelt, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, Erlaubnissen oder Finanzierungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten, Rechtsstreitigkeiten oder Anspruchseinschränkungen beim Versicherungsschutz verbunden sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung und in allen Dokumenten, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, und die sich auf das Unternehmen und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen auswirken können, sind in den Unterlagen des Unternehmens zu finden, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. Für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beansprucht das Unternehmen den Schutz des Safe Harbor für zukunftsgerichtete Aussagen, der im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten ist. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ergänzen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

