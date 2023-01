Deutschen Unternehmen droht Verlust ihrer Wettbewerbsfähigkeit - Brossardt "Multilaterale Antwort auf Wettbewerbsverzerrung erforderlich"

München (ots) - Eine von der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

bei der Prognos AG in Auftrag gegebene Studie kommt zu dem Ergebnis, dass

deutsche Anbieter aufgrund der chinesischen Subventionspraxis durch

Wettbewerbsverzerrungen an Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt verlieren. "Es

steht zu befürchten, dass die globale Nachfrage nach Produkten 'Made in Germany'

zurückgeht und der Standort Deutschland geschwächt wird. Das betrifft nicht nur

jene Unternehmen, deren Produktportfolio in direkter Konkurrenz zu den besonders

stark unterstützten chinesischen Schlüsselindustrien stehen, sondern auch die

Zulieferer sind betroffen", fasst vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt die

Ergebnisse der Studie zusammen.



Vor allem im Rahmen seiner "Made in China 2025"-Strategie (MIC 2025) lobt China

hochtechnologische Schlüsselindustrien aus, die besonders stark gefördert

werden. So sieht die Strategie beispielweise die Produktionsausweitung bei

Medizingeräten um 85 Milliarden Euro vor. "In Deutschland, das bei

Medizingeräten hohe Weltmarktanteile besitzt, würden Produktionsrückgang und

indirekte Effekte Berechnungen der Studie zufolge zu einem Wertschöpfungsverlust

von fast 6 Milliarden Euro führen", sagt Brossardt.