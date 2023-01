KfW IPEX-Bank stellt weitere Finanzierung für den Glasfaserausbau in Deutschland bereit

Frankfurt am Main (ots) - Beteiligung an Großfinanzierung für Glasfaser Nordwest



Die KfW IPEX-Bank strukturiert als Teil eines Bankenkonsortiums eine

großvolumige Finanzierung für Glasfaser Nordwest (GFNW), einem

Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom und EWE. Die KfW IPEX-Bank

fungierte zusammen mit weiteren Banken als Mandated Lead Arranger. Die Mittel

dienen dem Ausbau des Glasfasernetzes in Bremen sowie Teilen von Niedersachsen

und Nordrhein-Westfalen.



"Mit ihrer Beteiligung an diesem Leuchtturmprojekt unterstreicht die KfW

IPEX-Bank ihr Engagement für den Glasfaserausbau in Deutschland. Inzwischen sind

wir eine der führenden Adressen bei Finanzierungen für Investitionen in digitale

Infrastruktur", bekräftigte Andreas Ufer, Mitglied der Geschäftsführung der KfW

IPEX-Bank.