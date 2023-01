Blake Hylands, P.Geo., Chief Executive Officer von Lithium Ionic, sagte: „2022 war ein aufregendes Jahr des Wachstums für unser Unternehmen. Wir verfügen über ein hervorragendes Team, das ab der Gründung von Lithium Ionic sofort voll durchstartete. Die Fortschritte, die wir an der Explorationsfront erzielt haben, sind sehr aufregend, was durch die beständigen hochgradigen Bohrergebnisse belegt wird, die mehrere oberflächennahe und hochgradige lithiumhaltige Pegmatite abgegrenzt haben. Wir beginnen das Jahr 2023 in einer starken finanziellen Position mit etwa 30 Millionen Dollar in unserer Kasse, was uns in die Lage versetzt, unsere mineralisierten Zielgebiete weiterhin aggressiv zu erweitern. Gleichzeitig treiben wir die technischen Studien sowie die Ingenieurarbeiten voran und schaffen mit den Grundlagenstudien für die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (ESIA) die Grundlage für das Genehmigungsverfahren. Wir freuen uns darauf, auf dem erfolgreichen Verlauf des letzten Jahres aufzubauen, während wir unser Projekts Itinga weiterentwickeln und dessen Wertpotenzial freisetzen.“

Handelsstart im Mai 2022

In den neun Monaten, seit Lithium Ionic an der TSXV gehandelt wird, konzentrierte sich das Unternehmen in erster Linie auf Explorationsaktivitäten und Entdeckungen, um die Lithiummineralisierung in seinen Konzessionsgebieten abzugrenzen. Einige dieser Konzessionsgebiete befinden sich in unmittelbarer Nähe der Cachoeira-Mine von Companhia Brasileira de Lítio (CBL), die seit 1993 Lithium produziert, und des in der Bauphase befindlichen Projekts Grota do Cirilo von Sigma Lithium Corp., der größten Lithiumlagerstätte in Hartgestein in Nord-, Mittel- und Südamerika.