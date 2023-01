Wirtschaft Großes Vorkommen seltener Erden in Schweden entdeckt

Luleå (dts Nachrichtenagentur) - Im Norden Schwedens hat das Bergbauunternehmen LKAB nach eigenen Angaben das bislang größte in Europa bekannte Vorkommen an seltenen Erden entdeckt. Insgesamt handele es sich um rund eine Million Tonnen Metalle, teilte der staatliche schwedische Konzern am Donnerstag mit.



Seltene Erden werden unter anderem für die Produktion von Elektroautos benötigt. In Europa werden sie bisher nicht abgebaut. Der neue Fund könnte nach Einschätzung von LKAB ein "wichtiger Baustein" für die Produktion kritischer Rohstoffe werden.