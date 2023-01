Berliner Start-up BuchhaltungsButler wird von Visma übernommen

Berlin (ots) - Das Berliner Start-up BuchhaltungsButler wird vom norwegischen

Softwarekonzern Visma übernommen. Durch die Akquisition ist Europas führender

Anbieter von unternehmenskritischer Cloud-Software erstmals auch in Deutschland

präsent. BuchhaltungsButler bleibt als Unternehmen eigenständig und profitiert

zukünftig vom Marktwissen und der langjährigen internationalen Erfahrung des

Softwarekonzerns.



Maximilian Zielosko, Mitgründer von BuchhaltungsButler, sieht den

Zusammenschluss mit Visma als großen Meilenstein für sein Unternehmen: "Dank

Visma haben wir nun die Expertise und Schlagkraft eines der größten

Softwarehäuser Europas im Bereich Financial Management Software. Als

eigenfinanziertes Unternehmen ist das für uns ein riesiger Schritt und es macht

uns sehr stolz, dass ein großer Konzern wie Visma an uns und unser Produkt

glaubt."





Für die Kunden von BuchhaltungsButler hat die Übernahme viele Vorteile: Vismaist das größte Netzwerk von SaaS-Firmen in Europa und bringt diese Erfahrungganzheitlich in die Partnerschaft mit ein. "BuchhaltungsButler hat einerstklassiges Produkt und eine hohe Kundenzufriedenheit - Faktoren, die uns beiVisma sehr wichtig sind. Wir freuen uns sehr darauf, BuchhaltungsButler beimweiteren Wachstum zu unterstützen", sagt Merete Hverven, CEO von Visma.Zusammen mit Visma strebt das Berliner Unternehmen die Marktführerschaft an."Unser Kernmarkt sind kleine Unternehmen bis 30 Mitarbeiter. Hier möchten wirMarktführer in Deutschland werden", sagt Mitgründer Konrad Nerger.Das von Maximilian Zielosko und Konrad Nerger gegründete Berliner Start-up istseit 2015 erfolgreich auf Wachstumskurs. Viele tausend Kunden nutzen dieSoftware von BuchhaltungsButler und über 20 Partner bringen die Technologie desUnternehmens in eigenen Softwarelösungen zur Anwendung. Was als kleines Start-upbegann, hat sich mittlerweile zu einem Unternehmen mit rund 30 Mitarbeiternentwickelt, die das Ziel haben, die Buchhaltung kleiner Unternehmen so weit wiemöglich zu automatisieren.Über BuchhaltungsButlerBuchhaltungsButler hat sich als Softwareanbieter auf Buchhaltungslösungen fürkleine Unternehmen spezialisiert. Das Berliner Unternehmen bietet seinecloudbasierte Softwarelösung unter eigenem Namen für Endkunden sowie alseinziger deutscher Anbieter auch als White Label Lösung für andereSoftwareanbieter an. Ziel von BuchhaltungsButler ist ein Höchstmaß anAutomatisierung in Buchhaltungsprozessen kleiner Unternehmen. Seit Dezember 2022ist BuchhaltungsButler eigenständiger Teil des internationalen SoftwarekonzernsVisma.Pressekontakt:BuchhaltungsButler GmbHAn der Schillingbrücke 410243 BerlinE-Mail: mailto:presse@buchhaltungsbutler.deWeb: http://www.buchhaltungsbutler.dePressekontakt:Patrick SchulzeWORDFINDER GMBH & CO. KGLornsenstraße 128-13022869 SchenefeldTel.: +49 (0) 40 840 55 92-18E-Mail: mailto:ps@wordfinderpr.comhttp://www.wordfinderpr.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/139742/5414670OTS: BuchhaltungsButler GmbH