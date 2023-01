Die Mercedes-Benz Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 68,89EUR gehandelt.

Erstmals nach acht Jahren konnte Mercedes 2022 nicht die Konstrukteurs-WM gewinnen. In der Fahrerwertung wurde Rekordchampion Lewis Hamilton nur Sechster, sein britischer Teamkollege George Russell Vierter. Fahrer-Weltmeister wurde erneut der Niederländer Max Verstappen, der mit Red Bull auch den Konstrukteurstitel gewann. Neuer Ersatzfahrer bei Mercedes ist Mick Schumacher, der nach zwei Jahren als Stammpilot das US-Team Haas verlassen musste./mom/DP/jha

BRACKLEY (dpa-AFX) - Nach einer enttäuschenden Formel-1-Saison präsentiert Mercedes seinen neuen Rennwagen am 15. Februar. Das Auto mit der Kennung W14 wird bei einer digitalen Veranstaltung vorgestellt, die live aus Silverstone übertragen wird. Das teilte Mercedes am Donnerstag mit. "Das Auto für 2023 baut auf den Erfahrungen des Vorjahres auf, das das Team gezwungen hat, sich zahlreichen Herausforderungen mit dem W13 zu stellen und diese zu meistern", hieß es im Rückblick auf das Auto aus der vergangenen Saison.

Mercedes stellt neuen Formel-1-Wagen am 15. Februar vor

