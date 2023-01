Die Öffnung der chinesischen Wirtschaft nach den strikten Null-COVID-Regeln der vergangenen drei Jahre treibt offenbar das Industriemetall zunehmend an, aber auch die Notenbanken rund um den Globus signalisieren eine lockere Gangart bei den zukünftigen Zinsanhebungen und befeuern zusätzlich die Fantasie der Finanzmärkte. Dies spiegelt sich auch sehr gut im Verlauf des Kupferpreises seit Mitte Juli wider, der stetig am Steigen ist und von 3,131 auf 4,180 US-Dollar zulegen konnte. Zeitgleich liegt seit diesem Zeitpunkt eine fünfwellige Impulswelle vor, die nun mittelfristige Long-Signale vermuten lässt.

Entscheidende Weichen gestellt

Das aus charttechnischer Sicht wichtigste Signal für eine mittelfristig Fortsetzung der Preisspirale beim Kupfer ist die Ausprägung einer fünfwelligen Impulswelle seit Mitte Juli letzten Jahres. Noch könnte der aktuelle Preisauftrieb bis in den Bereich von 4,313 US-Dollar anhalten, von da an wird es allerdings zunehmend schwieriger werden, weitere Gewinne durchzusetzen. Spätestens ab 4,577 US-Dollar dürfte eine dreiwellige Konsolidierung anstehen. Nach Beendigung könnte es dann in Richtung der Jahreshochs aus 2022 bei 5,039 US-Dollar weiter raufgehen. Sollte es allerdings zu einem Bruch der beiden gleitenden Durchschnitt EMA 50/200 zwischen 3,773 und 3,819 US-Dollar kommen, wäre dies als bärisches Zeichen zu interpretieren und würde folglich Abschläge auf 3,563 US-Dollar forcieren.