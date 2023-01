Der Analyst erwartet ein Kursziel von 4160,89 Pkt , was eine Steigerung von +inf% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Beim letzten Zinsentscheid im Dezember hatte das Fed-Gremium einstimmig eine Anhebung um einen halben Prozentpunkt abgesegnet. Damit stieg der Leitzins auf eine Spanne von 4,25 Prozent bis 4,5 Prozent. Wie aus dem Protokoll der Sitzung deutlich wurde, sieht die überwiegende Mehrheit der Fed-Gouverneure den Zinssatz in diesem Jahr auf über fünf Prozent klettern.

Michelle Bowman, eine der Gouverneurinnen der US-Notenbank, hatte in dieser Woche erklärt, die Zentralbank habe noch mehr Arbeit vor sich, um die Inflation einzudämmen. Sie wies darauf hin, dass weitere Zinserhöhungen erforderlich seien und deutete an, dass die Zinsen einige Zeit lang auf höherem Niveau verweilen könnten, um die Preise zu stabilisieren.

"Die Kerninflation liegt weiterhin deutlich über dem Zielwert", sagte Ronald Temple, Chefmarktstratege bei Lazard Ltd, vor der Veröffentlichung der Zahlen. Die um Lebensmittel und Energie bereinigte Kerninflation stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent, und lag im Dezember bei 5,7 Prozent im Jahresvergleich. "Da die Fed zu spät gehandelt hat, ist es unwahrscheinlich, dass sie den Straffungszyklus unterbricht, bis die Inflation endgültig unter Kontrolle ist."

Eine sich abkühlende Inflation könnte die Fed dazu bewegen, ihren Zinserhöhungskurs bald wieder zu verlassen, so der Gedanke vieler Marktteilnehmer. Ob die Notenbank allerdings so schnell schwach wird, wie Investoren hoffen, ist fraglich.

Die US-Indizes starteten am Donnerstag mit Verlusten in den Handel. Der Technologieindex Nasdaq verlor mehr als ein Prozent. Der Dow Jones lag 0,5 Prozent und S&P 500 0,2 Prozent im Minus. Anleger hatten offensichtlich mit einem stärkeren Rückgang gerechnet. Im weiteren Handelsverlauf entspannte sich die Lage jedoch wieder und die Indizes machten die Anfangsverluste wett.

Die mit Spannung erwarteten Inflationsdaten aus den USA sind da: Wie von Analysten erwartet sank die Teuerungsrate auf 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im November hatte die Rate noch bei 7,1 Prozent gelegen. Die Entwicklung liegt damit genau bei den Erwartungen der Analysten. Es ist der sechste Rückgang der Inflationsrate in Folge.

Die US-Verbraucherpreise sind wie erwartet im Dezember zum sechsten Mal in Folge gesunken. Die Inflationsrate lag zum Ende des Jahres bei 6,5 Prozent. Die US-Börsen schlitterten zuerst ins Minus und erholten sich dann.

CPI sinkt wie erwartet 6,5 Prozent! US-Inflation entspannt sich weiter: So reagieren die Märkte

