Ausgezeichnete Azubis bei Globus Baumarkt (FOTO)

Völklingen (ots) - Bei der Auswahl ihrer Auszubildenden beweist die Globus

Fachmärkte GmbH & Co. KG ein gutes Händchen. Von den 250 Auszubildenden, die im

Sommer 2022 ihre Prüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) ablegten,

schnitten überregional 22 Kandidaten mit "sehr gut" ab.



Zwei Auszubildende wurden darüber hinaus von der IHK Saar als Landesbeste in

ihrem jeweiligen Ausbildungsberuf ausgezeichnet. Einer der Azubis, der zum

Verkäufer ausgebildet wurde, erzielte in der IHK-Prüfung 100 von 100 möglichen

Punkten und erhielt für diese herausragende Leistung ebenfalls einen Sonderpreis

für die beste kaufmännische Prüfung. Auch Globus Baumarkt ehrte die beiden

Landesbesten mit einer Sonderprämie von je 150 Euro.





"Angesichts der hohen Anforderungen, die bei den Abschlussprüfungen gestelltwerden, sind dies hervorragende Leistungen, zu denen wir unseren Auszubildendenherzlich gratulieren", sagt Nicole Höltz, Referentin Erstausbildung derAbteilung Personalentwicklung der Globus Fachmärkte. "Die sehr gutenPrüfungsergebnisse zeigen, dass unsere Azubis mit Motivation und Eifer bei derSache sind", so Höltz. Das Unternehmen selbst sorge durch eine praxisnaheAusbildung mit individueller Betreuung und Förderung dafür, junge Menschenbestmöglich auf die Prüfungen und die spätere Berufspraxis vorzubereiten."Dazu gehört auch, dass unsere Auszubildenden verschiedene Abteilungen desUnternehmens kennenlernen, um über ihr eigenes Aufgabengebiet hinaus Einblickein die Gesamtzusammenhänge zu gewinnen und neben den fachlichen auch ihresozialen und kommunikativen Kompetenzen zu erweitern. Denn diese sind sowohl imUmgang mit Kunden als auch in der Zusammenarbeit mit Kollegen unverzichtbar",erklärt Gerald Neumayr, Geschäftsführer Vertrieb der Globus Fachmärkte.Pro Jahr werden bei der Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG über 800 Mitarbeiterausgebildet. Neben Ausbildungen in 13 Berufen bietet das Unternehmen ein DualesBetriebswirtschaftsstudium mit dem Schwerpunkt Handel an und eröffnet auchQuereinsteigern Karrierechancen. Gesucht sind derzeit insbesondereIT-Spezialisten.Weitere Informationen unter http://www.globus-baumarkt.de/info/karriereGlobus Fachmärkte GmbH & Co. KGDas Unternehmen Globus Fachmärkte mit Hauptsitz im saarländischen Völklingenbetreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus Baumärkte. Mit rund9.400 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der höchstenKundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den Führenden der Baumarktbranche.Zum zwölften Mal in Folge wurden die Globus Baumärkte 2022 in derVerbraucherumfrage von Konzept & Markt in Kooperation mit dem Dähne Verlag zumkundenfreundlichsten Baumarktunternehmen Deutschlands gewählt. Auch beim"Kundenmonitor Deutschland 2022" erreicht Globus Baumarkt bei derGlobalzufriedenheit den ersten Platz. Die Befragten vergaben Bestnoten unteranderem bei den personalbezogenen Leistungsfaktoren Freundlichkeit,Fachberatung, Aufmerksamkeit und Verfügbarkeit von Ansprechpartnern.Zudem gehört das Unternehmen Globus Fachmärkte zu Deutschlands bestenArbeitgebern. In der Studie "Top nationale Arbeitgeber 2022" des MagazinsFocus-Business in Zusammenarbeit mit dem Recherche-Institut FactField zählen dieGlobus Fachmärkte als einziger Baumarktbetreiber zu den Top Drei in derKategorie "Handel und Konsum".Mehr unter https://www.globus-baumarkt.de