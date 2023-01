UBS stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'

Analysierendes Institut: UBS Analyst: Karl Keirstead Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC Aktieneinstufung neu: positiv Kursziel neu: 125 Kursziel alt: 125 Währung: USD Zeitrahmen: 12m

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 US-Dollar belassen. Analyst Karl Keirstead befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu US-amerikanischen Cloud-Infrastruktur-Unternehmen mit den wahrscheinlichen Auswirkungen der steigenden Energiekosten, vor allem in Europa, 2023 und darüber hinaus. Er kommt zu dem Schluss, dass die Zeit des Margengegenwinds noch nicht vorbei sei, auch wenn Microsoft und Amazon ihre kurzfristigen Rückgänge inzwischen beziffert hätten und die Energiepreise von ihren Höchstständen im August 2022 zurückgegangen seien./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2023 / 02:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2023 / 02:24 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

