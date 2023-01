(neu: Aktualisiert.)



BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD im Bundestag setzt auf diplomatische Initiativen, um zu einem Friedensschluss zwischen Russland und der Ukraine zu kommen. "Denn wir wissen: Kriege werden in der Regel nicht auf dem Schlachtfeld beendet", heißt es in einem Entwurf für ein Positionspapier der größten Regierungsfraktion, das auf der Jahresauftakt-Klausur am Freitag beschlossen werden sollte. "Auch wenn es aus nachvollziehbaren Gründen keinerlei Vertrauen mehr zur gegenwärtigen russischen Führung gibt, müssen diplomatische Gespräche möglich bleiben." Deswegen seien auch die Telefonate von Kanzler Olaf Scholz mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin richtig und notwendig.

Zu Beginn der zweitägigen Beratungen bekannte sich Fraktionschef Rolf Mützenich am Donnerstag aber auch zur weiteren militärischen Unterstützung der Ukraine - und schloss die Lieferung von Kampfpanzern nicht grundsätzlich aus. "Es gibt keine roten Linien", sagte Mützenich zu der Panzer-Debatte. Man werde sich da eng mit den Bündnispartnern abstimmen. Die Ukraine müsse das bekommen, "was für das Selbstverteidigungsrecht wichtig ist". Gleichzeitig dürfe Deutschland aber nicht in den Krieg verwickelt werden.