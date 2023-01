Das Jahr 2022 hat Gewinner und Verlierer am Devisenmarkt hervorgebracht. Während der US-Dollar – beflügelt durch die Zinserhöhungen der US-Zentralbank – immer wertvoller wurde, rutschte die türkische Lira ab. Zu Beginn des Jahres 2022 stand der Wechselkurs noch bei 13,32 Lira für einen US-Dollar. Auch der Wechselkurs zum Euro hat im Vergleich zum Jahresanfang 2022 circa 30 Prozent an Wert eingebüßt. Analysten sehen in Zukunft weitere Währungsrisiken. Sie glauben erst langfristig an eine Stabilisierung der Lira, berichtet die Börsenzeitung.

Auf der anderen Seite änderte die ausufernde Inflation in der Türkei nichts daran, dass Anleger im letzten Jahr an der türkischen Börse überaus glücklich werden konnten. Sie konnten zum Beispiel ihren Einsatz in ETF-Produkte, die auf dem MSCI Turkey basieren, in etwa verdoppeln. Der türkische Leitindex ISE 100 schraubte sich im vergangenen Jahr um über 200 Prozent nach oben.