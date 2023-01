EU-Parlament will Reformen nach Korruptionsskandal schnell umsetzen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Infolge des EU-Korruptionsskandals will das Europaparlament Reformen für mehr Transparenz und schärfere Lobbyregeln zügig umsetzen. "Unser Ziel ist es, schnell zu handeln", sagte EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola am Donnerstag nach einem Treffen mit den Fraktionsvorsitzenden. Sie sprach von ersten Schritten eines umfassenderen Reformprozesses.

Im Dezember hatte ein Korruptionsskandal das Europaparlament erschüttert. Die belgische Justiz legt der mittlerweile abgesetzten Vizepräsidentin Eva Kaili und weiteren Verdächtigen die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption zur Last. Dabei geht es um mutmaßliche Einflussnahme auf politische Entscheidungen aus dem Ausland.

Zu Metsolas Reformvorschlägen gehören nun unter anderem strengere Regeln für ehemalige Abgeordnete, die im Europaparlament lobbyieren wollen. Auch sollen demnach künftig alle Treffen von Abgeordneten mit Dritten öffentlich gemacht werden, die in Verbindung zu einem Bericht oder einer Entschließung stehen. Die in Verruf geratenen Freundschaftsgruppen zu Drittstaaten, in denen Abgeordnete informell Beziehungen zu bestimmten Ländern pflegen, sollen verboten werden./wim/DP/men