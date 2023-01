Immobilienmakler und -suchende zusammenbringen / DTM Deutsche Tele Medien launcht neues Angebot ihre-branchenexperten.de/immobilienmakler mit unabhängigem Anbieterranking (FOTO)

Frankfurt (ots) - Beim Kauf oder Verkauf einer Immobilie unterstützen Makler

dabei, alle relevanten Informationen zusammenzutragen, managen Objektbegehungen

und beraten auch bei der Preisfindung. Entsprechend wichtig ist es, einen

seriösen Makler zu finden, der die entsprechenden Fachkenntnisse mitbringt und

professionell auf die jeweiligen Bedürfnisse eingeht. Dabei stellt sich die

Frage: Welche Makler gibt es - mit welchem Portfolio? Welche Makler gehören zu

den Top-Adressen? Mit dem neuen Angebot

ihre-branchenexperten.de/immobilienmakler unterstützt die DTM Deutsche Tele

Medien Käufer:innen und Verkäufer:innen von Immobilien bei der Suche nach

seriösen Maklern. Das Angebot beruht auf einer deutschlandweit umfassenden

Datenbank an Anbietern von Immobiliendienstleistungen und hat seinen Fokus auf

unabhängigen Bewertungen der Immobilienmakler Gleichzeitig bietet es

Immobilienmaklern eine ideale Plattform für Sichtbarkeit und Präsenz in einem

wertigen, vertrauenswürdigen Umfeld.



Beste Orientierung dank unabhängiger Bewertungen





Auf der Suche nach einem passenden Angebot fühlen sich vieleEndverbraucher:innen durch die große Anzahl von Treffern - zum Beispiel bei derSuche per Google - überfordert. Orientierung und Auswahl des passenden Anbietersfällt somit schwer und kostet Zeit. Im Bereich Immobiliendienstleistungen bietetnun das neue Angebot ihre-branchenexperten.de/immobilienmakler einbedarfsgerechtes Angebot. Auf der Online-Plattform finden sich nicht nur dieKontaktdaten der Anbieter von Immobiliendienstleistungen, sondern Nutzer:innenkönnen bei ihrer Suche auf ein unabhängiges Ranking der Anbieterauswahlvertrauen. Dieses basiert hierbei auf Bewertungen, die Endverbraucher:innenabgegeben haben, zum Beispiel über golocal, Meinungsmeister, oder Das Örtliche.Terminanfrage leicht gemachtEin besonderes Feature von ihre-branchenexperten.de/immobilienmakler ist dieeinfache und schnelle Terminanfrage. Hierbei können bereits Informationen überden Immobilientyp, die Objektart, Wohnfläche sowie weitere Details angegebenwerden, um die Angebotsstellung zu vereinfachen. Besonders hilfreich, um Zeit zusparen: Mit dem Vermittlungsservice kann die Anfrage auch gleich an mehrereImmobilienmakler gleichzeitig gesendet werden."Mit unserem neuen Angebot geben wir Endverbraucherinnen und Endverbrauchern einwertvolles Tool bei der Suche und Auswahl des passenden Immobilienmaklers an dieHand", so Dirk Schulte, Geschäftsführer DTM Deutsche Tele Medien GmbH. "Dabeikönnen wir auf eine umfangreiche Expertise als Mitherausgeber der dreiwichtigsten Verzeichnismedien in Deutschland, Das Telefonbuch, Das Örtliche undGelbe Seiten, zurückgreifen."Präsenz aufbauen und Sichtbarkeit erhöhenÜber die neue Online-Plattform können Makler mit einem Eintrag ihre Sichtbarkeitim Web erhöhen. Neben dem Basiseintrag, der die Adresse und wesentlichenKontaktinformationen umfasst, bietet das Angebot vom Gütesiegel bis zurklassischen Anzeige hierzu verschiedene weitere Werbemöglichkeiten. "UnserAngebot bietet die ideale Plattform für Makler, die sich in einem relevantendigitalen Umfeld präsentieren wollen - zielgerichtet und mit geringenStreuverlusten", erläutert Dirk Schulte die Benefits des neuen Angebots der DTMDeutsche Tele Medien GmbH.DTM Deutsche Tele Medien GmbHDie DTM Deutsche Tele Medien GmbH ist gemeinsam mit 96 PartnerfachverlagenMitherausgeber der Verzeichnismedien Das Telefonbuch, Gelbe Seiten und DasÖrtliche.Als Vorreiter der Digitalisierung des regionalen Marketings stellen die DTMDeutsche Tele Medien und Partnerfachverlage das Verzeichnisangebot nicht nuranalog, sondern in erster Linie digital zur Verfügung: als Apps, viaSprachassistent, per Amazon Alexa und Google Assistant und auf Facebook alsSocial Messaging Dienst. Damit wird kleinen und mittelständischen Unternehmen,sowie Kleinstbetrieben crossmedial eine werbewirksame Sichtbarkeit undReichweite mit rund 2,4 Milliarden Nutzungen pro Jahr* zur Verfügung gestellt.* Quelle: GfK-Studie zur Nutzung der Verzeichnismedien 2022; repräsentativeBefragung von 15.762 Personen ab 16 Jahren, Juli-September 2022