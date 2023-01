S&P 500 erreicht Bereich um 4.000 Punkte

In diesem Fall würde ein weiteres Long-Signal generiert und ein Hochlauf bis zur Marke von 4.000 Punkten wahrscheinlich werden. Am Vortag hieß es im Insight: "Strategisch geht es weiterhin nur darum, ob es dem S&P 500 gelingt, aus der Ichimoku-Wolke nach oben auszubrechen oder nicht. Bei einem Durchbruch nach oben würde ein Long-Signal generiert und ein Hochlauf zunächst bis zur Marke von 4.000 Punkten wahrscheinlich werden. Gerät der S&P 500 hingegen wieder unter Druck, wäre mit einem Rücklauf bis zur starken Unterstützungszone bei 3.800 Punkten zu rechnen." Übergeordnet befindet sich der S&P 500 im Wochenchart weiterhin in einem Abwärtstrend.

Trading-Strategie: