Shutterstock erweitert langjährige Beziehung mit Meta

Mit seiner branchenführenden Bibliothek an qualitativ hochwertigen Inhalten, seinem Fokus auf der Markteinführung neuer kreativer Angebote und seiner Expertise bei der Schaffung eines skalierbaren Ökosystems, das Beitragende und Urheber entlohnt und miteinander verbindet, ist Shutterstock der ideale Partner für Branchenführer, die in die Schaffung neuer, durch KI gestützte, Erfahrungen investieren. Meta plant den Zugriff auf die Sammlung von Millionen von Bildern, Videos und Musik von Shutterstock, diese Datensätze zu nutzen, um seine maschinellen Lernfähigkeiten zu entwickeln, zu schulen und zu evaluieren.

„KI hat das Potenzial, eine Explosion an Kreativität voranzutreiben", sagte Paul Hennessy, Chief Executive Officer bei Shutterstock.„Shutterstock baut unsere langjährige Beziehung mit Meta aus, die unsere im vergangenen Jahr angekündigten Partnerschaften mit OpenAI und LG AI Research fortsetzt, und unsere Mission, in Technologien zu investieren, die kreative Ideen schneller zum Leben erwecken, stärkt. Wir möchten die Routineaufgaben automatisieren, die erforderlich sind, um kreative Projekte abzuschließen, und den Entwicklern helfen, zu verstehen, wie ihre Arbeit Anklang findet. Unsere Inhalte werden das Herzstück dieser Fortschritte sowohl auf als auch außerhalb unserer Plattform bleiben, und wir werden die Zukunft der generativen KI weiterhin auf eine Art und Weise gestalten, die Ethik und die Künstler in den Mittelpunkt stellt."

NEW YORK, 12. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), die führende globale kreative Plattform für transformative Marken und Medienunternehmen, wird Meta bei seiner kontinuierlichen Investition in KI unterstützen. Die erweiterte Beziehung spiegelt das Engagement beider Unternehmen wider, an der Spitze der KI-Innovation zu stehen, sowie die Leistungsfähigkeit der umfangreichen Inhaltsbibliothek von Shutterstock.

Shutterstock stellt Inhalte für Metas kontinuierliche Investition in KI bereit

