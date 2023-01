Dezentralisiertes Darlehensprotokoll Flux Finance startet und will tokenisierte US-Staatsanleihen von Ondo Finance unterstützen

ROAD TOWN, Britische Jungferninseln, 12. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Flux Finance (https://fluxfinance.com/) bringt ein dezentralisiertes Darlehensprotokoll heraus, das sowohl genehmigungsfreie Kryptoassets als auch tokenisierte Wertpapiere mit Übertragungsbeschränkungen unterstützen kann.

Flux Finance folgt einem Peer-to-Pool-Modell und ist so konzipiert, dass es immer einen Leih- und Kreditzins anbietet und so eine konstante Liquidität gewährleistet. Flux ist eine Weiterentwicklung früherer DeFi-Kreditprotokolle wie Compound und Aave, die die Kreditvergabe gegen reine Kryptowährungssicherheiten wie BTC und ETH erleichtern und die während des turbulenten Jahres 2022, als zentralisierte Kreditgeber zusammenbrachen, ohne Ausfälle funktionierten. Flux führt einige Änderungen an diesen Protokollen ein, um genehmigte Sicherheiten auf konforme Weise zu unterstützen. Dabei hofft Flux, tokenisierte Wertpapiere und andere reale Vermögenswerte als Sicherheiten zu nutzen, die derzeit bessere risikobereinigte Renditen mit mehr Liquidität als native On-Chain-Vermögenswerte bieten.