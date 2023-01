Alphawave IP gibt Ernennungen in sein Führungsteam bekannt

Das erweiterte Führungsteam wird die erfolgreiche Umsetzung der langfristigen Strategie von Alphawave IP unterstützen und gleichzeitig weiterhin Leistungen für Kunden und Aktionäre erbringen.

LONDON und TORONTO, 12. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Die Alphawave IP Group plc („Alphawave" oder das „Unternehmen") (LSE: AWE), ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeitskonnektivität für die weltweite technologische Infrastruktur, freut sich, vier neu in sein Führungsteam aufgenommene Personen bekannt zu geben, die umfangreiche Erfahrungen in der Halbleiterindustrie und ein erweitertes Fachwissen in der Konnektivitätstechnologie für digitale Infrastrukturen mitbringen. Das Unternehmen wird auf seinem Capital Markets Day am 13. Januar 2023 ein umfassenderes Geschäfts- und Technologie-Update geben.