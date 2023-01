Ausgezeichneter Arbeitgeber toom erhält drittes berufundfamilie-Zertifikat in Folge / Zum dritten Mal erhält toom Baumarkt das Zertifikat "audit berufundfamilie" (FOTO)

Köln (ots) - Bereits im Jahr 2016 qualifizierte sich toom durch das audit

berufundfamilie erstmalig für das zugehörige Zertifikat. Nun wurde die

Baumarktkette durch die Überprüfung des audits berufundfamilie zum dritten Mal

in Folge rezertifiziert und erhält so weiterhin seinen Status als

ausgezeichneter Arbeitgeber für die Vereinbarkeit von Beruf- und Privatleben.



Für eine langfristige Mitarbeiterzufriedenheit und Leistungsfähigkeit ist die

Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben enorm wichtig. Deshalb

unterstützt toom Baumarkt seine Mitarbeitenden in allen Lebensphasen. Mit einer

Unternehmenskultur, in der Wert auf Respekt, Menschlichkeit und Toleranz gelegt

wird, strebt toom auch in herausfordernden Lebenssituationen einen offenen

Austausch an, unterstützt Mitarbeitende bestmöglich und trifft diverse

Maßnahmen, um ein gutes und familienfreundliches Arbeitsklima zu gewährleisten.