Valour gibt Erhalt der grundsätzlichen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde Jerseys, JFSC, und Einreichung eines neuen EU-Basisprospekts für physisch durch Vermögenswerte gesicherte ETPs bei schwedischer Aufsichtsbehörde SFSA bekannt

Valour Digital Securities Limited, ein auf Jersey ansässiges Unternehmen, das Wertpapiere ausgibt und mit dem auf den Kaimaninseln ansässigen Unternehmen Valour Inc. zusammenarbeitet, hat die grundsätzliche Genehmigung der Jersey Financial Services Commission (JFSC) erhalten und anschließend eine neue EU-Basisprospekt-Dokumentation für physisch gesicherte ETP-Produkte bei der schwedischen Regulierungsbehörde SFSA vorgelegt.

TORONTO, 12. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Valour Inc. (das „Unternehmen" oder „Valour") (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentralisiertem Finanzwesen schließt, ist stolz auf die grundsätzliche Genehmigung der JFSC und die Einreichung eines EU-Basisprospekts bei der schwedischen Aufsichtsbehörde SFSA für physisch gespeicherte, digitale Vermögenswerte in börsengehandelten Produkten (ETP) und Wertpapieren.

Diese Erweiterung der Produktlinie von Valour ist ein weiterer bedeutender Schritt nach vorn in der Mission des Unternehmens, digitale Vermögenswerte besser zugänglich zu machen und ihre Integration mit traditionellen Vermögenswerten zu erleichtern. Diese neuen Produkte werden es Investoren ermöglichen, ihre Portfolios zu diversifizieren, indem sie Engagements in ausgewählten digitalen Vermögenswerten zu ihren bestehenden traditionellen Wertpapierkonten hinzufügen, ohne dass zusätzliche Konten für digitale Vermögenswerte, wie beispielsweise Wallets bei Kryptobörsen, eröffnet werden müssen.

Nach der Zulassung werden die neuen ETP-Wertpapiere an regulären Börsen in Europa, wie der deutschen Börse Xetra, Euronext, SIX Swiss Exchange usw. verfügbar sein, die durch die jeweiligen digitalen Vermögenswerte gesichert werden, die physisch bei regulierten Verwahranbietern aufbewahrt werden. Die physische Verwahrung stellt sicher, dass die zugrundeliegenden Vermögenswerte an einem sicheren Ort aufbewahrt und zugunsten der Wertpapierinhaber verpfändet werden. Dies bietet Investoren eine zusätzliche Sicherheits- und Schutzebene für ihre Vermögenswerte. Es stellt einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zu einer strikten und strategischen Entwicklung für Valour dar und festigt seine Mission noch stärker, digitale Vermögenswerte zugänglicher zu machen und ihre nahtlose Integration mit traditionellen Vermögenswerten zu erleichtern.