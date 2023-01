RBC stuft RATIONAL AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational auf "Underperform" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. Mit den vorläufigen Kennziffern für das vierte Quartal habe der Großküchenausstatter die Erwartungen am Markt übertroffen, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Rational habe sich stark entwickelt, wenngleich dies für ihn nicht ganz unerwartet komme. So habe er bereits mit seiner Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) im Schlussquartal um 20 Prozent über den Markterwartungen gelegen und somit in etwa auf Höhe der nun berichteten Zahl./ajx/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2023 / 11:57 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2023 / 11:57 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird aktuell mit einem Plus von +6,80 % und einem Kurs von 643,5EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Sebastian Kuenne

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 470

Kursziel alt: 470

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m