München (ots) -



- Im vergangenen Jahr hatte sich das Zinsniveau bis zu den Spitzenwerten im

Oktober mehr als vervierfacht

- Schwankungen erwartet, aber keine sprunghaften Zinssteigerungen wie in 2022



Gegen Ende des Jahres 2022 gab es nochmal eine kurze Tal- und Bergfahrt im

Zinschart für Immobiliendarlehen. Die Konditionen für zehnjährige Darlehen

liegen Anfang Januar nun wieder bei rund 3,9 Prozent. Für 2023 stehen die

Zeichen auf hoher Volatilität im Bereich von 3 bis 4%, berichtet Interhyp,

Deutschlands größter Vermittler privater Baufinanzierungen. "Der Kampf der

Zentralbanken gegen die historisch hohe Inflation ist noch nicht ganz

ausgestanden. Volatile Zinsen in Kombination mit Sorgen um die Konjunktur werden

das Finanzierungsumfeld für Immobilienkäufer auch im neuen Jahr prägen - wir

rechnen mit Zinsschwankungen zwischen 3 und 4% im Laufe des Jahres", sagt Mirjam

Mohr, Vorständin Privatkundengeschäft der Interhyp AG. Im

Interhyp-Bauzins-Trendbarometer prognostizieren die monatlich befragten

Expertinnen und Experten mittelfristig eine Schwankung innerhalb des genannten

Korridors.





Anfang Januar liegen die Zinsen für zehnjährige Darlehen im Schnitt wieder bei3,9 Prozent. Verantwortlich für die aktuelle Entwicklung bei den Krediten sinddie amerikanische Zentralbank (FED) und die Europäische Zentralbank (EZB). DieWährungshüter hatten im Dezember trotz leicht nachlassendem Inflationsdruck dieGeldpolitik durch Anhebung des Leitzinses in Kombination mit dem sukzessivenZurückfahren der Anleihen-Kaufprogramme weiter gestrafft.Darauf weist dieInterhyp AG hin, Deutschlands größter Vermittler privater Baufinanzierungen.Durch den Zinsrückgang von 0,6 Prozentpunkten von Mitte Oktober bis MitteDezember 2022 konnten Kreditnehmer auf Zehnjahressicht pro 100.000 Euro Darlehenimmerhin 6.000 Euro sparen.Es entsteht Bewegung im Immobilienmarkt"Immobilienkäufer werden auch in 2023 finanziell die Auswirkungen desUkraine-Kriegs, der Energiekrise und der Lieferengpässe zu spüren bekommen.Daneben können zum Beispiel der Umgang mit der Corona-Pandemie in Ländern wieChina sowie geopolitische Veränderungen das Marktgeschehen beeinflussen. Auchdie immense Verschuldung vieler Länder und die Inflation setzen einen Rahmen fürdie Refinanzierung an den Finanzmärkten", erklärt Mirjam Mohr von der InterhypAG. Kaufwillige, die in Wohneigentum investieren wollen, sollten sich in 2023nicht allein vom Zinsniveau bei den Darlehen abschrecken lassen. Die Konditionenliegen Angang 2023 zwar mehr als dreimal so hoch wie vor einem Jahr.Gleichzeitig hat das geänderte Zinsumfeld jedoch Bewegung in den über Jahreregelrecht festgefahrenen Immobilienmarkt gebracht. So hat das Angebot anverfügbaren Objekten in vielen Orten deutlich zugenommen. Neben einer höherenAuswahl sind die Preise für Wohnimmobilien vielerorts gesunken. Mirjam Mohr rätInteressenten, die eigenen finanziellen Möglichkeiten auszuloten und den Preisder Immobilie zu verhandeln.Über InterhypDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für privateBaufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt anEndkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittlerinnenund -vermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2021 einFinanzierungsvolumen von 34,2 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen über 500Finanzierungspartnern platziert und etwa 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterbeschäftigt. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit dereigenentwickelten Baufinanzierungsplattform Home mit kundenorientiertenDigitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrerFinanzierungsspezialistinnen und -spezialisten. Die Interhyp Gruppe ist an über100 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kundinnen und Kunden und Partnerpräsent.Pressekontakt:Britta Barlage, Lead Unternehmenssprecherin, Interhyp AG, Domagkstraße 34,80807 München, Telefon: +49 (89) 20307 1325, E-Mail: presse@interhyp.de;https://interhyp.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/12620/5415186OTS: Interhyp AG