Wirtschaft Habeck nennt Arbeitskräftemangel akutes wirtschaftliches Hemmnis

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) warnt vor den Folgen des zunehmenden Mangels an Arbeitskräften. "Das ist für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ein akutes Hemmnis", sagte Habeck dem "Handelsblatt" (Freitagausgabe) am Donnerstag.



Nicht nur der Fachkräftemangel werde immer akuter. "Es fehlt in vielen Branchen generell an Arbeitskräften", so der Grünen-Politiker. Auch die notwendige Transformation zu mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit verlange, vor allem die Erwerbsmigration erheblich zu steigern.