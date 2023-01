Die Daten zur Inflation in den USA fielen wie erwartet aus - was bedeutet das nun für die US-Notenbank Fed und damit auch für die Aktienmärkte? Eine ersten Hinweis darauf hat heute der Chef der Philadelphia-Fed Harker gegeben: die US-Notenbank wird die Zinsen wohl noch mindestens zwei Mal um 0,25% anheben (also keine großen Zinsschritte mehr machen) und dann den Leitzins bei mindestens 5% das ganze Jahr 2023 belassen. Genau das aber zweifeln die Aktienmärkte an - der Psycho-Krieg zwischen Märkten und US-Notenbank geht somit unvermindert weiter. Der US-Leitindex S&P 500 nun kurz vor wichtigen Widerständen, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir bereits in einer sehr späten Phase der Rally sind. Morgen startet mit den Banken die US-Berichtssaison..

