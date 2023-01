TWEDDLE GROUP ERNENNT TODD HEADLEE ZUM UNTERNEHMENSPRÄSIDENTEN

Clinton Township, Michigan (ots/PRNewswire) - Die Tweddle Group gab heute

bekannt, dass Todd Headlee zum neuen Präsidenten des Unternehmens ernannt wurde.

Headlee ist eine erfahrene Führungskraft mit einem Hintergrund im Bereich der

digitalen Transformationstechnologie und tritt am 9. Januar 2023 die Nachfolge

des in den Ruhestand tretenden Mark Berkey an.



Headlee war zuletzt als Leiter der Abteilung Produkte und Plattformen bei 1898 &

Co. tätig, einer globalen Unternehmens- und Technologieberatung. In seiner

30-jährigen Karriere war er in der Automobil- und Energiebranche tätig - eine

einzigartige Kombination, die der Tweddle Group helfen wird, ihre OEM-Partner

bei der zunehmenden Umstellung auf Elektrofahrzeuge zu unterstützen.