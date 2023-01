Accor veröffentlicht sein wegweisendes Whitepaper Health to Wealth

EIN LEITFADEN FÜR EINE TRANSFORMATIVE KULTUR DES WOHLBEFINDENS

PARIS, 12. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Accor, eine weltweit führende Unternehmensgruppe im Hotel- und Gastgewerbe, gab heute die Veröffentlichung seines mit Spannung erwarteten Whitepapers bekannt, in dem acht wichtige Wege aufgezeigt werden, wie Wirtschaft, Gesellschaft und Führung in eine Zukunft geführt werden können, in der menschliches Wohlbefinden und Erfüllung wesentliche Prioritäten sind. Der Forschungsbericht mit dem Titel „The Road Map Towards a Transformational Well-Being Culture" (Leitfaden für eine transformative Kultur des Wohlbefindens) ist Teil der fortlaufenden und aufschlussreichen Health to Wealth-Reihe von Accor, die den Zustand des Wohlbefindens in der Welt und die entscheidenden Fragen unserer Zeit untersucht. Health to Wealth hat bereits einen aufschlussreichen zwölfteiligen Podcast mit führenden Denkern sowie einen unternehmerischen Wellness-Start-up-Wettbewerb in Paris in Zusammenarbeit mit VivaTech veröffentlicht.

„Accor ist bestrebt, einen tiefgreifenden Wandel voranzutreiben und die Entwicklung einer Wirtschaft des Wohlbefindens zu unterstützen. Wir wollen Menschen, Unternehmen und Gemeinden dabei helfen, ihre Prioritäten in Bezug auf Wohlstand und Harmonisierung zu erreichen", so Emlyn Brown, Global Vice President im Bereich „Well-Being" bei Accor.„Das Whitepaper Health to Wealth zeigt, dass Wohlbefinden als eine Notwendigkeit für alle anerkannt werden muss, wenn wir das Gleichgewicht unseres Lebens, unserer Gesellschaft und unserer Umwelt erhalten wollen."

Das Whitepaper zeigt acht wichtige Wege auf, die Unternehmen, Regierungen und Organisationen bei der Planung ihres eigenen Leitfadens für eine Kultur des Wohlbefindens berücksichtigen sollten, damit sie in der zukünftigen Wirtschaft erfolgreich sein können. Diese Erkenntnisse beruhen auf dem reichen Fundus an Einsichten, die von den Teilnehmern der Health to Wealth-Podcastreihe mitgeteilt wurden. Zu den wichtigsten Wegen, um Fortschritte zu erzielen, gehören: