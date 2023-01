REALTY ONE GROUP WIRD ERNEUT ZUR FÜHRENDEN IMMOBILIENMARKE AUF DER FRANCHISE 500®-LISTE VON ENTREPRENEUR

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Eine der am schnellsten wachsenden Marken holt sichden ersten Platz in diesem prestigeträchtigen Franchise-Ranking desImmobilienbereichs zurückRealty ONE Group, eine moderne, zielorientierte Lifestyle-Marke und einer der amschnellsten wachsenden Franchisegeber der Welt, hat zum zweiten Mal Platz einsder Immobilienmarken in der hart umkämpften Franchise 500 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3754406-1&h=2402014125&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3754406-1%26h%3D113395604%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.entrepreneur.com%252Ffranchise500%26a%3D2023%2BFranchise%2B500&a=Franchise+500) ® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3754406-1&h=3656098949&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3754406-1%26h%3D2937680494%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.entrepreneur.com%252Ffranchise500%26a%3D%25C2%25AE&a=%C2%AE)-Liste 2023 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3754406-1&h=2770152087&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3754406-1%26h%3D3131646571%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.entrepreneur.com%252Ffranchise500%26a%3D%25C2%25A0list&a=-Liste%C2%A02023) von Entrepreneur belegt. Dies ist das siebte Jahr inFolge, in dem das Unternehmen es auf die Liste geschafft hat, und das zweiteJahr, in dem es trotz des schwierigen Immobilienmarktes alle anderenImmobilienmarken hinter sich gelassen hat.Der in Las Vegas ansässige globale Franchisegeber wickelte über 100.000Immobiliengeschäfte ab und zahlte über 1 Milliarde Dollar an Provisionen für Immobilien im Wert von 41 Milliarden Dollar, die im Jahr 2022 verkauft wurden.Die Realty ONE Group möchte ihre globale Präsenz in diesem Jahr weiter ausbauenund gleichzeitig eine halbe Million Menschen weltweit durch Spenden undWohltätigkeit unterstützen." Die Nr. eins auf dieser Liste zu sein, ist eine Bestätigung dafür, dass wiruns ungeachtet des jeweiligen Immobilienmarktes für den Erfolg jedes Einzelneneinsetzen ", sagte Kuba Jewgieniew (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3754406-1&h=2542683076&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3754406-1%26h%3D3684690056%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fkubajewgieniew.com%252F%26a%3Dsaid%2BKuba%2BJewgieniew&a=sagte+Kuba+Jewgieniew) , CEO und Gründer der RealtyONE Group. "Unsere COOLTURE ist Herz und Seele unserer dynamischen Organisationund wir werden immer unserem Ziel treu bleiben: mit Herz und Liebe zu leiten,bei allem was wir tun."Entrepreneur hat die Realty ONE Group International für ihr Wachstum desVertriebsnetzes, ihre finanzielle Stärke und Stabilität sowie ihre Markenpowerin die Liste aufgenommen. In ihrem Auszeichnungsschreiben heißt es: " Wenn eine