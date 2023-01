Prüfer-Posse, Kommentar zu Adler von Helmut Kipp

Frankfurt (ots) - Monatelang sucht ein ins Schlingern geratenes Unternehmen

einen Abschlussprüfer. Erst lehnt die ausgewählte Adresse überraschend ab, dann

meldet sich niemand auf die Ausschreibung, und auch Direktansprachen sind

erfolglos. Die Zeit vergeht, zunehmend nimmt die Suche Züge von Verzweiflung an.

Schließlich bittet das Unternehmen ein Amtsgericht um Bestellung des

Abschlussprüfers. Das ist quasi der letzte Ausweg. Doch die benannte

Prüfungsgesellschaft sagt nein.



Was wie eine Absurdität daherkommt, ist tatsächlich passiert: Der

Immobilienkonzern Adler Group steht noch immer ohne Prüfer da. KPMG lehnt

nämlich die gerichtliche Bestellung zum Ab­schlussprüfer der deutschen Tochter

Adler Real Estate ab. Dieses Recht hat man - es gibt keinen Kontrahierungszwang.

Doch KPMG erweist sich selbst und der ganzen Prüferzunft einen Bärendienst.

Gleiches gilt für andere Gesellschaften, die Adler ebenfalls einen Korb gegeben

haben.





Der Immobilienkonzern steckt nun im Dilemma: Das Handelsgesetzbuch schreibtzwingend einen geprüften Jahresabschluss vor. Aber niemand ist bereit, dasungeliebte Mandat zu übernehmen. Der Fall ist beispiellos in der deutschenWirtschaftsgeschichte, zumindest für Unternehmen in der Größe von Adler.Weiterhelfen würde eine Selbstverpflichtung der Prüferbranche, sich einergerichtlichen Bestellung nicht zu verweigern. In letzter Konsequenz wäre derGesetzgeber gefordert: Wer eine Abschlussprüfung vorschreibt, muss auch dafürsorgen, dass es jemand macht. Solch ein Mechanismus fehlt bisher.Vermutlich hat letztlich das zerrüttete Vertrauensverhältnis KPMG davonabgehalten, über ihren Schatten zu springen. Dabei wäre die Gesellschaftgeradezu prädestiniert für das Mandat. KPMG kennt Adler bestens. Schließlich hatdie Gesellschaft schon bisher die Jahresabschlüsse geprüft und auch dasSondergutachten zu den Betrugs- und Manipulationsvorwürfen des ShortsellersFraser Perring erstellt. Noch heute prüft eine KPMG-Einheit, nämlich die in TelAviv, die zur Adler-Gruppe gehörende Brack Capital Properties. Es handelt sichum ein ziemlich komplexes Mandat: Brack hat ihren Sitz in den Niederlanden, dieBörsennotierung ist in Israel, die Assets befinden sich in Deutschland.Welche Optionen bleiben Adler? Das Management kann bereits kontaktierte Adressenabermals ansprechen, oder es versucht, das aufwendige Mandat auf den Schulternmehrerer kleinerer Prüfer zu verteilen. Eine weitere Möglichkeit ist, abermalsdas Gericht um Bestellung zu bitten.In der Prüferbranche sorgt der Fall für heiße Diskussionen. Denn es ist einUnding, dass der Fortbestand eines Unternehmens unter anderem an einerverweigerten Abschlussprüfung hängt. Gerade erst hat der Berufsverband IDW einenWertekodex präsentiert, der verloren gegangenes Vertrauen in die Branchewiederherstellen soll.Da wird in hehren Worten beschrieben, welche Prinzipien die Wirtschaftsprüferbei ihrer Arbeit leiten. Dazu sollte auch die grundsätzliche Bereitschaftgehören, der Bitte eines Unternehmens um Abschlussprüfung nachzukommen. Sonstkönnte der Staat die Prüferauswahl in die Hand nehmen - und die Arbeit nachGebührenordnung entlohnen.